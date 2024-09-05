"رحيله سيكون مؤلمًا" .. نجم ليفربول يُطالب النادي بتجديد عقد محمد صلاح

صلاح صدم الجميع في النادي الإنجليزي

أثار محمد صلاح ضجة هائلة عقب مواجهة فريقه ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، ليس بسبب قيادته الفريق للفوز على مانشستر يونايتد 3-0، حيث صنع هدفين وسجل الثالث، لكن بسبب حديثه عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

النجم المصري مرتبط مع الريدز بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، وقد قال عقب مواجهة الشياطين الحُمر أنه يرغب في الاستمتاع باللعب هذا الموسم كونه الأخير له مع الفريق، لينفجر الإعلام والشارع الكروي الإنجليزي وتتحد جماهير ليفربول في المطالبة بتجديد عقد اللاعب.

لويس دياز، صاحب هدفين ضد اليونايتد من صناعة صلاح، وصل رحيل زميله بالصعب والمؤلم، وطالب الإدارة في النادي الإنجليزي بالعمل على تجديد عقده وضمان استمراره في الفريق لأهميته في الملعب وغرفة الملابس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لـ "Telemundo" "رحيله سيكون صعبًا لنا ولليفربول، سيكون مؤلمًا وليس سهلًا أبدًا، لديه عام للتفكير بالأمر. صلاح يتحدث معنا دائمً في غرفة الملابس، سيكون صعبًا فقدان لاعبًا أساسيًا مثله. هو قراره بالطبع ويحظى بالاحترام لكني آمل ألا يُغادر".

يُشار إلى أن صلاح تلقى عروضًا ضخمة جدًا من دوري روشن السعودي منذ ثورة الانتقالات التي ميزت البطولة الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض تمامًا فكرة التفريط به.