ليفربول يختار صلاح، لكن من اختار الأهلي في تحدي الأساطير؟
شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري على تويتر في تحدي الأساطير الذي انطلق يوم أمس بمشاركة عدد من الأندية العالمية والعربية.
ويتلخص التحدي الذي يبدو وسيلة الأندية لقتل ملل البقاء بالمنازل وتوقف النشاط الكروي في اختيار كل نادٍ لأساطيره الأربعة في تاريخه، ومن ثم توجيه الدعوة لعدد من الأندية لاختيار أساطيرها.
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وقد لبى الأهلي دعوة نادي روما واختار بالفعل الرباعي مختار التتش وصالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، ومن ثم وجه الدعوة لأندية الهلال السعودي والصفاقسي التونسي وأياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي للمشاركة في التحدي.
مرحباً @ASRomaArabic 👋— النادي الأهلي (@AlAhly) March 24, 2020
قبلنا التحدي ✅🤝 أساطيرنا هم 👇🏻
مختار التتش 🌟
صالح سليم ♥️
محمود الخطيب 👑
محمد أبوتريكة 🎩
نتحدى كلا من 💪 @Alhilal_FC @CSSofficiel @LFC_Arabic @AFCAjax #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ClPvVPPlOh
ورد حساب نادي ليفربول بالفعل واختار الثلاثي بوب بايزلي وأيان راش وستيفن جيرارد وأكد في نهاية رده أن محمد صلاح هو بالتأكيد أسطورة النادي القادمة.
أهلًا وسهلًا يا @AlAhly وهلا فيك يا @ittihad ❤️💛— لـ يـ فـ ر بـ و ل (@LFC_Arabic) March 24, 2020
بالطبع قبلنا التحدي، وأساطيرنا هم 🌍🤝
بوب بايزلي 🔝
إيان راش ⚽️
ستيفن جيرارد ©️
وأسطورتنا القادمة بكل تأكيد محمد صلاح 👑
ونتحدى كل من @realmadridarab ⚪️ @PSG_arab ✨ @Juventusfcar 🔲🔳 pic.twitter.com/6H3Ja5Q7bm
وشارك نادي الاتحاد السعودي في تحدي الأساطير كذلك بناءً على دعوة من روما، وقد اختار الرباعي سعيد غراب وأحمد جميل وحمزة إدريس ومحمد نور.
مرحبا @ASRomaArabic 👋— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 24, 2020
نقبل التحدي 🤛
من أساطيرنا سنختار 🐅
⚽️سعيد غراب
🚧احمد جميل
⚡️حمزة ادريس
🐅محمد نور
ونتحدى كلاً من : @LFC_Arabic @ManUtd_AR @Alhilal_FC @fcbarcelona_ara https://t.co/56Y0DbsPqw