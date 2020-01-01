"صلاح ليس غطاسًا غشاشًا وهناك الكثير أسوأ منه!"

دفاع قوي..

لم يتوان نجوم ليفربول السابقين عن الدفاع عن النجم المصري محمد صلاح ضد الحملة الشرسة التي يتعرض لها وتنعته بمن يسرق ركلات الجزاء، وأحد أولئك المدافعين كان جون ألدريدج، المهاجم السابق للريدز.

وكان صلاح قد أثار لغطًا كبيرًا على خلفية سقوطه في منطقة الجزاء أمام وست هام مطالبًا بركلة جزاء بعد تدخل آرثر ماسواكو عليه، وقد كان له مراده وحوّلها صاحب الـ28 عامًا إلى الشباك.

وبالنسبة لألدريدج، فإن صلاح "لا يغطس ولا يغش" كما تحاول بعض الصحف في حملتها ضده تصويره، واعتبر أن ما يقوم به جزءًا من كونه أحد أهم اللاعبين في العالم.

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ألدريدج قال في تصريحات للصحافة "ما سأقوله في البداية أن الواقعة أمام وست هام كانت ركلة جزاء صحيحة لا غبار عليها، نعم كان رد فعل صلاح مبالغًا فيه كما يفعل الكثير من اللاعبين البريطانيين والأجانب".

كما أضاف "إنه شيء طبيعي تسلل إلى كرة القدم في العقود الماضية، جون تيري مثلًا كان مدافعًا لكنه كان سيئًا كالمهاجمين خلال فترة جوزيه مورينيو في تشيلسي".

وتابع "أعتقد أن صلاح يجب أن يكون حذرًا بشأن ردة فعله لأنه يخسر الكثير من ركلات الجزاء التي كان ينبغي عليه التحصل عليها بسببها".

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"الطريقة التي يلعب بها داخل منطقة الجزاء وكيفية استخدامه لجسده دائمًا ما تضع المدافعين تحت ضغط."

وأتم "محمد صلاح ليس غشاشًا، فهو لا يسقط بانتظام أكثر من أي شخص آخر، وأعتقد في الواقع أن هناك الكثير من المذنبين ممن هم أسوأ منه ولكن يتم تسليط الضوء عليه لأنه لاعب رائع".

الجدير بالذكر أن صلاح سجل هذا الموسم 7 أهداف على صعيد الدوري الإنجليزي تجعله يتقاسم صدارة الهدافين مع هيونج مين سون نجم توتنهام.