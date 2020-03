صلاح لا يرحم بورنموث ويتخطى سواريز وتوريس

واصلت الأرقام القياسية مُطاردتها لمحمد صلاح، نجم ليفربول، وهذه المرة بعد الهدف الذي أحرزه في شباك بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث تقدم بهدف عليه الكثير من الجدل التحكيمي، قبل أن يُعادل صلاح النتيجة بهدف أكثر من رائع ثم يضع ساديو ماني الريدز في المقدمة بهدف ثانٍ غالٍ.

الهدف الذي أحرزه صلاح جعل رصيده التهديفي بقميص الريدز 70 هدفًا خلال 100 مباراة، ليتفوق على لويس سواريز الذي أحرز 69 هدفًا خلال 110 مباراة، بينما أحرز فيرناندو توريس 65 هدفًا خلال 102 مباراة، وبذلك يصبح صلاح هو أسرع من يصل للهدف السبعين.

70 - Mohamed Salah has scored 70 goals in his 100 Premier League appearances for , seven more than any other player in their first 100 for the club (Fernando Torres, 63). King. #LIVBOU pic.twitter.com/4X6tzDML5p