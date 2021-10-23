صلاح: لا أستطيع أن أقول إنني الأفضل في العالم، وهذا سر تألقي!

صلاح يكشف عن سبب تألقه في الفترة الأخيرة مع ليفربول ويعلق على اعتقاد كلوب...

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول، عن سبب تألقه في الفترة الأخيرة مع فريقه، موضحًا أن هدفه دائمًا هو أن يصبح أفضل لاعب في العالم.

ويقدم محمد صلاح في الفترة الأخيرة، مستويات كبيرة وتألق مع الريدز، ونجح في تسجيل 12 هدفًا مع ليفربول في 11 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "عندما بدأت مسيرتي في مصر، قلت لنفسي إنني أريد أن أحظى بأفضل مسيرة للاعب مصري، ولكن بعد وصولي إلى بازل قلت لا، أريد أن أقدم شيئًا مميزًا".

وأضاف: "أنا أحاول دائمًا أن أجد شيئًا يدفعني إلى العمل الجاد، لأنه بمجرد قبولك لوضعك والاسترخاء ستتراجع، يجب أن يكون لديك الدوافع المتتالية وأهداف شخصية متتالية، لأن هذه هي الطريقة التي تحقق بها أشياء كبيرة".

وأكمل: "أنا فقط أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الفوز بالبطولات، فأنا أحب الفوز بالألقاب مع ليفربول، أحب هذا النادي كثيرًا، دائمًا ما أقول أنه يجب علينا الفوز بكل شيء فنحن ليفربول".

محمد صلاح إلى Bein Sports 📺



"مواجهة مانشستر يونايتد ستكون صعبة علي الجميع" 🏟🔥



"أتمنى أن تكون مواجهة قوية، بها الكثير من الأهداف، لكن ليفربول يفوز بالنهاية" 💪



"عودة رونالدو إلى الدوري الإنجليزي شيء رائع، المباراة لن تكون فردية بيني وبين رونالدو" 🐐pic.twitter.com/QUBk3fWPVG — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2021

وعلق صلاح على اعتقاد البعض وعلى رأسهم مدرب ليفربول يورجن كلوب، بأن صلاح هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

وتابع في تصريحاته: "هذا أمرًا رائعًا بالنسبة لي، ولكني لا أستطيع أن أقول أنني أفضل لاعب في العالم، أنا سعيد فقط بأدائي، ولكن يمكنني القول بأن طموحي أن أصبح أفضل لاعب في العالم، فهذا الأمر يدفعني إلى مواصلة العمل والاجتهاد".

وأضاف: "أنا أعمل على تطوير نفسي كل يوم، فمثلًا هدفي الأخير في مرمى مانشستر سيتي كان بقدمي اليمنى وفي الزاوية الضيقة، وهذا ما أتدرب عليه كل يوم بعد التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، أفكر في المواقف المختلفة وماذا سأفعل وكيف سأمرر لكل لاعب كي يسجل، فأنا أتطلع دائمًا للأفضل".

جدير بالذكر أن صلاح، يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، مساء يوم الأحد 24 أكتوبر، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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