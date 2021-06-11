صلاح لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي باختيار الجماهير

جائزة جديدة للنجم المصري

نجح اللاعب المصري محمد صلاح، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021 بعد كل ما قدمه مع فريقه ليفربول.

صلاح تألق بشكل لافت مع الريدز خلال الموسم المنصرم، رغم المستوى الكارثي لفريقه واقتصار طموحاته على ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، أعلنت عن فوز صلاح بجائزة لاعب الموسم، بعد تفوقه على جميع المنافسين وفقًا لاختيارات الجماهير.

وجاء ذلك بعدما تمكن النجم المصري من التغلب على العديد من النجوم، وهم هاري كين، كيفين دي بروينه، برونو فيرنانديش، باتريك بامفورد وأولي واتكينس.

وكان صلاح قد تألق بشكل لافت حيث سجل 22 هدفًا ومنح 5 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليساعد فريقه في الحصول على المركز الثالث والتأهل لدوري الأبطال.

وسجل صلاح - الذي اختير الأسبوع الماضي ضمن أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز - 31 هدفًا في 51 مباراة إجمالاً خلال موسم 2020-21 بكل المسابقات.

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جدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الثالثة للاعب الموسم في البريميرليج والمقدمة من رابطة "PFA"، حيث فاز كيفين دي بروينه بالجائزة من رابطة النقاد وزميله في مانشستر سيتي روبن دياش بالجائزة المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي.