صلاح لاعب الشهر في ليفربول ويؤكد: علينا التوحد لمواجهة الفترة الصعبة

تصريحات جيدة من النجم المصري..

تسلم محمد صلاح، لاعب ليفربول، جائزة لاعب شهر ديسمبر 2020 بتصويت جماهير الريدز، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة التوحد لاجتياز الفترة العصيبة التي تعيشها كتيبة يورجن كلوب في الآونة الأخيرة.

صلاح خلال شهر ديسمبر الماضي تمكن من تسجيل ستة أهداف تصدر بهم جدول ترتيب هدافي البريميرليج، لتذهب أصوات الجماهير وتمنحه الجائزة الأولى من نوعها له هذا الموسم.

ليفربول منذ بداية 2021 وقد فشل في تحقيق أي فوز على صعيد الدوري الإنجليزي، حيث مُني بهزيمتين آخرهم أمام بيرنلي وتعادل في ثلاث مباريات أخرى، إلى جانب فقدانه لصدارة البطولة.

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وأجرى الموقع الرسمي للريدز حوارًا سريعًا مع صلاح بعد تتويجه بالجائزة، قال خلاله "الجائزة جميلة بالطبع، علينا أن نفوز في بعض المباريات، علينا أن نركز على كل مباراة في الفترة المقبلة".

"Thank you very much for voting for me. We just need to stay together, supporting the team." @MoSalah after receiving the @StanChart Player of the Month award for December 🔴 — FC (@LFC) January 23, 2021

كما تابع مجيبًا عن أي أهدافه في ديسمبر هو الأقرب إلى قلبه "لا أعرف، لا يمكنني الاختيار، لكن أظن أن الهدف الثاني في كريستال بالاس كان جيدًا".

وأتم "أود أن أشكر جماهير ليفربول على تصويتهم لي، علينا فقط أن نتوحد الآن وندعم الفريق، أنا واثق من أن كل الأمور سوف تتحسن قريبًا".

الجدير بالذكر أن ليفربول سوف يلتقي مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة الواحدة والعشرين من البريميرليج.