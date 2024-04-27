ماذا حدث في غرفة الملابس؟

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على المشادة التي وقعت بينه وبين محمد صلاح، نجم الريدز، خلال مواجهة وست هام اليوم السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر كلوب الدفع به كبديل في الدقيقة 79 بدلًا من لويس دياز، وقبل دخوله مباشرة سجل ميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام الهدف الثاني لفريقه (التعادل).

وبعد إحراز أنطونيو هدف التعادل، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل الأوروجوائي داروين نونيز ويفض الاشتباك.

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وقال كلوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "تحدثنا في غرفة تبديل الملابس وانتهى الأمر."

وفيما يتعلق بالأمل في المنافسة على لقب الدوري، ختم: "لست في مزاج يسمح لي بالحديث عن ذلك بصراحة، أو النظر إلى ذلك [السباق على اللقب] على الإطلاق".

بهذا التعادل، واصل ليفربول إهدار النقاط، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي (خاض مباراتين أقل) ونقطتين عن آرسنال (خاض مباراة أقل).