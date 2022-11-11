صلاح في كل مكان .. لوفرين يفاجىء الجماهير بصورة مؤثرة

الصداقة مستمرة لأبعد الحدود

يبدو أن الصداقة بين المدافع الكرواتي ديان لوفرين والنجم المصري محمد صلاح، لم تتوقف ولا تزال في أفضل حالاتها رغم افتراق الثنائي.

صلاح جاء إلى ليفربول في عام 2017 ليصبح لوفرين صديقه المقرب بالفريق، قبل أن يرحل الكرواتي إلى زينيت الروسي في 2020.

ومع ذلك التواصل لم يتوقف بين الثنائي، وهذه المرة قرر المدافع البالغ من العمر 33 سنة التعبير عن مدى قربه من صلاح.

ونشر لوفرين صورة له وهو يضع وجه صلاح واحتفاله الشهير على قميصه، كما ظهر أمامه كوبًا عليه صورة تجمعه بزميله السابق في تدريبات الريدز.

"Yok canım, ne özlemesi! Hiç aramıyorum bile... "



Lovren 💕 Salah pic.twitter.com/K4cPOIaxy1 — Futboo (@FutbooCom) November 11, 2022

جدير بالذكر أن لوفرين دخل قائمة كرواتيا المشاركة في كأس العالم في قطر، وهي البطولة التي سيغيب عنها صلاح بسبب خروج مصر من التصفيات.