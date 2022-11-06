صلاح عن هدفيه أمام توتنهام: أحاول دائمًا صناعة الفارق لصالح ليفربول

محمد صلاح يؤكد أن ليفربول يجب أن يبني على النتائج الجيدة بعد الفوز على توتنهام ونابولي في آخر مباراتين.

تحدث المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول بسعادة بعد فوز فريقه على توتنهام بنتيجة 2-1 في قمة الجولة 15 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدفي ليفربول في المباراة، ليواصل سجله التهديفي المميز أمام توتنهام، والذي وصل إلى ثمانية أهداف في 12 مباراة خاضها مع "الريدز" أمام "سبيرز" في جميع المسابقات.

صلاح تحدث بعد صافرة نهاية المباراة إلى قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية حول اللقاء، وسجله التهديفي أمام توتنهام.

وقال صلاح عن لمسته الأولى في الهدف الأول: "من المهم دائمًا أن تحاول التحكم في الكرة في مساحة صغيرة قدر الإمكان، لأنه يوجد أيضًا في المنطقة بعض الأرجل، أعتقد أنه كان بإمكاني أن أفعل الشيء نفسه في الشوط الثاني، لكنني كنت واثقًا من أنني إذا سددت من لمسة واحدة فسأحاول الحصول على لمسة أولى جيدة لأن ذلك يضعني في وضع أفضل، وتمكنت من القيام بذلك اليوم".

وأضاف عن سجله ضد توتنهام: "الأمر جيد، لأنهم دائمًا منافس صعب، سواء على ملعبهم أو ملعبنا، لكني أركز دائمًا على المباراة وأحاول إحداث الفارق لصالح النادي، لقد فعلت ذلك اليوم".

وعما إذا كانت النتائج ضد توتنهام ونابولي نقطة تحول في مسيرة ليفربول خلال الموسم الحالي، قال صلاح في ختام تصريحاته: "أتمنى ذلك، لم نكن نريد الخسارة في المباريات السابقة، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا قبولها، نجحنا في الرد عدة مرات هذا الموسم، ولعبنا مباريات جيدة للغاية مثل مواجهة مانشستر سيتي وضد نابولي، والآن نأمل أن يمنحنا ذلك المزيد من الثقة سنحاول فقط الاستمرار والفوز بالمباريات".