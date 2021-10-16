"صلاح سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد أو باريس"

جاري نيفيل يحدد وجهة صلاح

يعتقد جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق أن محمد صلاح، جناح ليفربول لن يبقى طوال مسيرته ضمن صفوف الريدز، في ظل أن مفاوضات التجديد تبدو متعثرة بعض الشيء.

"فوتبول إنسايدر" أكد أمس أن إدارة ليفربول تعمل حاليًا على التقدم بعرض لا يرفض على صلاح لإقناعه بالتجديد، في وسط التكهنات التي انتشرت حول اهتمام صلاح بالانتقال إلى الدوري الإسباني، واللعب لبرشلونة أو ريال مدريد.

الكثير من التساؤلات تدور حول هل سيجدد النجم المصري عقده مع ليفربول أم يرحل، ليتوقع مدافع مانشستر يونايتد السابق بدوره أن مستقبل صلاح على المدى الطويل قد يكون في مكان آخر بعيدًا عن الريدز.

ماذا قال جاري نيفيل؟

تحدث نيفيل عبر "سكاى سبورتس" عن مستقبل محمد صلاح، قائلا:" لا أعتقد أنه سيبقى في ليفربول لبقية مسيرته، إنها وجهة نظري الشخصية، وقد أكون مخطئًا".

وأضاف: "الدورى الإنجليزي سيتأثر برحيل محمد صلاح بكل تأكيد، أعتقد أنك تنظر إلى شخص مثل كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكهام، وكيليان مبابي، فالأمر لا يتعلق بالمال فقط".

أين سيذهب محمد صلاح من وجهة نظر نيفيل؟

تطرق لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى توقع وجهة نجم ليفربول المقبلة، حيث قال: "محمد صلاح قام بعمل لا يصدق خلال مشواره مع ليفربول، لقد شعرت دائمًا أنه يريد باريس وريال مدريد وبرشلونة وأعتقد أنه سيذهب ويحصل عليها لكن قد أكون مخطئا".

وأختتم نيفيل حديثه: "أعتقد أن صلاح يجب أن يذهب ريال مدريد، أو برشلونة رغم أن الأمر ليس رائعًا في الوقت الحالي، لكن ريال مدريد سيعود على أي حال".

ماذا يعتقد النقاد الآخرين في الجلسة؟

وكجزء من الحوار الذي أُجري على "سكاي سبورتس"اختلف النقاد الآخرون في الجلسة مثل جيمي كاراجر وبول سكولز، مع رأى جارى نيفيل، ليقول الأخير: "إذا كان يريد أن يكون أفضل لاعب على هذا الكوكب، فعليه البقاء في ليفربول، عليه البقاء في إنجلترا".

وتابع: "أفضل اللاعبين هنا، إنه أفضل دوري في العالم الآن، لديها أفضل ثلاثة مدربين في العالم وأفضل الفرق".

ليوافقه بول سكولز، لاعب مانشستر يونايتد السابق الرأي، مضيفًا: "صلاح يستحق أن يتقاضى أجرًا مثل ما يحصل عليه كبار اللاعبين الآخرين في الدوري".

الجدير بالذكر أن صلاح عاد من التوقف الدولي بعد مشاركته في مباراتين مع منتخب مصر بتصفيات كأس العالم، والآن هو يستعد لمواجهة أمام واتفورد بقيادة كلاوديو رانييري خارج الديار، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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