"صلاح سيحصل على الكرة الذهبية"

نجم الكرة الإفريقية يؤكد أن محمد صلاح في طريقه للحصول على جائزة الأفضل في العالم!

أكد تيجاني بابانجيدا نجم منتخب نيجيريا وأياكس المعتزل أن المصري محمد صلاح هداف ليفربول يستطيع التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها لصالح قناة "الأهلي"، وأكد خلالها أن صلاح يستطيع قيادة منتخب مصر من جديد إلى نهائيات كأس العالم.

وتطرق للحديث عن وقوع منتخب بلاده مع مصر في مجموعة واحدة بكأس الأمم الإفريقية التي تقام في العام المقبل في الكاميرون.

وقال تيجاني: "المباراة ضد مصر في كأس الأمم الإفريقية ستكون في غاية الصعوبة، فريقنا لا يمر بأفضل أحواله ومصر تملك جيلًا جيدًا للغاية، وعلى رأسهم محمد صلاح".

وأضاف: "هو اللاعب الأبرز في الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية، ويستطيع الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد اعتزال ميسي ورونالدو".

وأردف: "مصر ضمن الفرق المرشحة للحصول على كأس الأمم الإفريقية والصعود لكأس العالم في وجود محمد صلاح، بل يستطيع الفريق الوصول بعيدًا في المونديال".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد فقد فرصة الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي أمام هاري كين بفارق هدف وحيد.

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