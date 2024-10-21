ماذا قال مدرب ليفربول؟

تغنى أرني سلوت مدرب ليفربول بنجم الفريق محمد صلاح، عقب الفوز على تشيلسي (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز صعب على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج، حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.

وسئل سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن مدى تأثير النجم المصري على الفريق، فقال: "عادة إذا سألني أحدكم عن صلاح يكون السؤال عن عقده (ينتهي الصيف المقبل)، سعيد أنك تسألني الآن عن أهميته".

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وأضاف: "إنه مهم للغاية بالنسبة لنا، بفضل الأرقام التي يحققها، قلت لترينت ألكسندر أرنولد مازحًا عقب المباراة: لديك الآن منافسة، لأنني رأيت صلاح قادرًا على اللعب كظهير أيمن!".

وأتم: "الجهد الدفاعي الذي قدمه لمساعدة زملائه، أسعدني تمامًا مثل هدفه وتمريرته الحاسمة".