FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CHELSEAAFP
معتز الجمال

"أخيرًا أعجبني سؤال عن صلاح".. سلوت: النجم المصري يمكنه اللعب في هذا المركز الدفاعي!

ليفربولمحمد صلاحليفربول v تشلسيتشلسيالدوري الإنجليزي الممتازآرني سلوت

ماذا قال مدرب ليفربول؟

تغنى أرني سلوت مدرب ليفربول بنجم الفريق محمد صلاح، عقب الفوز على تشيلسي (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز صعب على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج، حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.

وسئل سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن مدى تأثير النجم المصري على الفريق، فقال: "عادة إذا سألني أحدكم عن صلاح يكون السؤال عن عقده (ينتهي الصيف المقبل)، سعيد أنك تسألني الآن عن أهميته". 

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إنه مهم للغاية بالنسبة لنا، بفضل الأرقام التي يحققها، قلت لترينت ألكسندر أرنولد مازحًا عقب المباراة: لديك الآن منافسة، لأنني رأيت صلاح قادرًا على اللعب كظهير أيمن!".

وأتم: "الجهد الدفاعي الذي قدمه لمساعدة زملائه، أسعدني تمامًا مثل هدفه وتمريرته الحاسمة".

المباريات التالية

إعلان