صلاح بالألمانية .. سؤال عن النجم المصري يسبب أزمة في مؤتمر كلوب قبل مواجهة مانشستر سيتي

يؤمن بأن جوارديولا هو الأفضل في العالم

حدث غريب وقع للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي القادمة بالدوري الإنجليزي.

كلوب ظهر أمام الصحفيين للحديث عن استعداد فريقه للمباراة، وتم سؤاله عن محمد صلاح، ولكن المشكلة أن السؤال جاء باللغة الألمانية، ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو" فإن عدم تواجد أي مترجم بالمؤتمر تسبب في حالة من الارتباك لعدم فهم السؤال والإجابة التي رد بها مدرب الريدز.

وفي سياق متصل تحدث كلوب عن أمور أخرى، كان أبرزها تأثير المباراة على سباق الفوز بالدوري الإنجليزي، حيث قال:"لست متأكدًا من هذا الأمر، نحن في وقت مبكر جدًا، لا أعتقد أن أي شخص سيقوم بفتح زجاجات الشامبانيا بعد النتيجة، ولكنها ثلاث نقاط هامة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن المناوشة الكلامية بين ألكساندر آرنولد وإرلينج هالاند وروبن دياش:"لقد أخبرني عدد قليل من الأشخاص بما يجب أن أقوله، لست متأكدًا من عدد المرات التي يجب علي التصريح فيها عن احترامنا لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا هو المدرب الأفضل في العالم، أعيش حياة جيدة لطالما لم أقترب من إرلينج هالاند الذي يعتبر أفضل رقم 9، وكيفين دي بروينه الذي سيدخل التاريخ مع ستيفن جيرارد".

وأضاف:"مانشستر سيتي هم الأكثر نجاحًا منذ سنوات في إنجلترا وربما في أوروبا، سجلهم مذهل، أنا متأكد أن هذا يعني الكثير لجمهورهم، وربما هم السبب في أننا لم نفز بالمزيد من الألقاب".

وتابع:"أنا أحترم بيب ولا أشعر بأن هناك منافسة أو عداوة بيننا، لو التقينا في المستقبل ستكون المقابلة مليئة بالاحترام، لا أشعر بالإحباط منه أبدًا، كنت أعرف أن هناك 3000 لاعب كرة قدم أفضل مني ومع ذلك ما زلت أحب اللعبة، ليس لدي مشكلة مع ذلك لأنه جعلني مدربًا أفضل، كما أن سجلي أمامه جيد وإيجابي".

وعن الإصابات:"محمد صلاح وجو جوميز بخير، لا أعرف موقف كوناتي، لقد كان إيجابيًا إلى حد ما الليلة الماضية، سيخضع للفحص بالأشعة قبل اتخاذ القرار النهائي بمشاركته من عدمها".

أجواء ملعب أنفيلد:"هل يمكنني القول إن هذه الأجواء لا مثيل لها؟ أم سيشعر البعض بالإهانة بسبب هذه الكلمات، الملعب رائع للغاية ويمنحنا الكثير من الطاقة".

مراقبة إرلينج هالاند بشكل فردي:"لو شاهدته ستعرف أنه ذكي جدًا، لا يدخل في معارك مع مدافع واحد، هو يفهم اللعبة جيدًا ونحن نعلم أن كرة القدم لا تعمل بمراقبة رجل لرجل، لأنه لو نجح فيرجيل فان دايك في إيقاف هالاند، سيقوم فيل فودين أو كيفين دي بروينه أو رودري بتشكيل خطورة ".

جدير بالذكر أن ليفربول يخوض المباراة على ملعبه بعد غد، الأحد، وهو على صدارة الدوري الإنجليزي بـ63 نقطة، مقابل 62 لسيتي، بينما يأتي آرسنال بالمركز الثالث بـ61 نقطة.