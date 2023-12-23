صلاح أحد طرفيها.. نجم وست هام يقترح صفقة تبادلية على كلوب!

هل يرضخ ليفربول لطلبات المدرب الألماني؟

نصح مهاجم وست هام ميشيل أنطونيو مدرب ليفربول يورجن كلوب بـ"تجهيز قدر كبير من المال" إذا كان يريد أن يتعاقد فريقه مع نجم وست هام وزميله جارود بوين.

وكان كلوب قد قال في وقت سابق إن بوين هو لاعبه المفضل خارج ليفربول، وإنه يتمنى فعلًا لو حصل عليه.

لكن أنطونيو صرح بوضوح عبر بودكاست "فوتبولرز فوتبول": "كلوب قال قبل المباراة أن بوين هو لاعبه المفضل في الدوري الإنجليزي أكثر من أي لاعب آخر، أعتقد حقًا أنه يريد جارود!".

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وأردف: "أعتقد أنه يمهد لهذا الأمر، لكن الرجل وقع لسبع سنوات إضافية، إذا كان يريده حقًا فعليه الإتيان بالأموال".

وعاد ليضيف: "أو فليفكر بمن سييستبدله، إنه يلعب بوضوح على الرواق، هل تلمح بشأن شيء ما؟ هل ستترك صلاح يغادر؟".