صلاح: النهائي أضعف حظوظي في الكرة الذهبية وريال لم يستحق دوري الأبطال!

الملك المصري يكشف أسرار تفوقه البدني ويشيد بكورتوا

تحدث نجم ليفربول محمد صلاح مع "ليكيب" عن نهائي دوري أبطال أوروبا وحظوظه في الكرة الذهبية، وكشف الأسرار وراء جسده المثالي ولياقته البدنية.

صلاح خسر مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بهدف نظيف، في مباراة شهدت إضاعته عدة فرص محققة، وتألق كبير من حارس الملكي تيبو كورتوا.

ماذا قال صلاح عن نهائي دوري الأبطال؟

وقال المصري عن المباراة مع الجريدة الفرنسية: "استحقينا الفوز، صنعنا فرصاً أكثر، أنا بمفردي تحصلت على فرصتين أو ثلاثة للتسجيل ولكن تيبو كورتوا قام بتصديات هائلة، ريال مدريد تعاقد معه لهذا السبب، كانت ليلته".

وأكمل: "أتفهم بنزيما عندما يقول إنه لا يرى نفسه فقط كمسجل للأهداف، يعلم جيداً أنه له دور في لعب ريال مدريد ككل، مثل الآخرين، أريد أن يتم تقييمي كوني الأفضل في العالم".

وحول الكرة الذهبية: "أريد أن أفوز بها لأكون الإفريقي الآخر مع وياه الذي حققها، ترتيبي هذا العام صدمني، الخسارة بالنهائي هذه العام ستؤثر على حظوظي حتى لو قدمت مباراة جيدة ولكن لا تلغي كل ما قدمته لشهور، لننتظر ونرى التصويت، وإذا لم أفز هذا العام، سأحاول العام المقبل".

صلاح يكشف الأسرار وراء بنيته الجسدية المثالية

الحوار ركز بشكل كبير على كشف أسرار الملك المصري لليفربول لأسرار بنيته الجسدية المثالية: "أحاول القيام باليوجا يومياً بمفردي لعشر دقائق أو عشرين بالمنزل، صحيح منزلي أشبه بالمستشفى وزوجتي ليست سعيدة!".

وأضاف: "غرفتان بالكامل مخصصتان للأجهزة الرياضية، وأملك جهاز استشفاء أيضاً، وغرفة علاج بالأوكسجين، دائماً أبحث عن تحسين بنيتي وحالتي الجسدية، زوجتي تقول إن معظم الوقت أقضيه مع الأجهزة وليس معها".

وواصل المصري: "أفضل البروكلي والأسماك والدجاج والسلطة والبطاطا، أحياناً أذهب لمطاعم في لندن من أجل السوشي، أتناول البيتزا مرة في الشهر على الأكثر، وأحب الهامبرجر ولكن لا أتناوله كثيراً لأنه يشعرني بالثقل!".

واستمر صلاح: "عندما تعمل بجد لبناء جسدك المثالي، لا يجد أن تشعر بالخجل، عندما أتعرض للعرقلة لا أبقى أرضاً، لا فائدة من الشكوى للحكم، أقوم مباشرة وأواصل اللعب، هذا هو التفكير الصحيح".

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