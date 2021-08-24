صلاح القادم؟ ليفربول يعلن التجديد لروبرتسون حتى 2026
نجح نادي ليفربول الإنجليزي، في الحفاظ على خدمات ظهيره أندي روبرتسون، بالتجديد له حتى عام 2026، في انتظار موقف محمد صلاح من التوقيع بعده.
صاحب الـ27 سنة لعب 177 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادمًا من هال سيتي، حيث أصبح من الأعمدة الرئيسية بفريق المدرب يورجن كلوب.
وهو ما دفع المدرب الألماني إلى بذل كل ما بوسعه، لضمان استمرار روبرتسون ليواصل رحلته مع الريدز طمحًا في الفوز بالمزيد من الألقاب.
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ماذا قال روبرتسون بعد التجديد؟
نجم الريدز الذي يتعافى حاليًا من إصابة قوية في أربطة الكاحل، تحدث للموقع الرسمي لليفربول عن مفاوضات التوقيع على العقد الجديد.
وقال روبرتسون:"من الواضح منذ بداية المفاوضات أنني سأبقى هنا على المدى الطويل لأن الجميع يعلم مدى سعادتي في النادي".
وأضاف:"أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة لقضاء المزيد من الأوقات السعيدة لي ولعائلتي، لذلك أشعر بسعادة بالغة لاستمرار الرحلة في ليفربول".
وتابع:"ما زلت أتذكر اليوم كما لو كان بالأمس عندما وقعت مع النادي للمرة الأولى، وكان لدي طموحات كبيرة في الفوز بالبطولات وهو ما حدث".
ماذا عن محمد صلاح؟
ليفربول لم يضم العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم يتعاقد سوى مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.
ويركز النادي الإنجليزي مجهوداته في الوقت الحالي على ضمان بقاء نجوم الفريق، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح.
تقارير صحفية أكدت أن صلاح سيكون هو التالي بالنسبة لملفات التجديد، حيث تظل المحادثات جارية معه لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023.
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