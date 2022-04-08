صلاح العربي الوحيد وترتيبه صادم .. أفضل 100 لاعب بالقرن!

كشفت مجلة "فور فور تو" عن تصنيف جديد لأفضل 100 لاعب في العالم خلال القرن الـ 21 وهي القائمة التي ضمت العديد من النجوم الكبار.

القائمة شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح، لكن ترتيبه كان صادمًا بعض الشيء في ظل تواجده بالمركز الـ 68.

النجم المصري كان هو العربي الوحيد في تلك القائمة، والثالث في ترتيب الأفارقة خلف الثنائي صامويل إيتو وديدييه دروجبا.

القائمة كان بها بعض المفاجآت، حيث تفوق فيرجيل فان دايك على صلاح فيها واحتل المركز الـ 54 وأنطوان جريزمان في المركز الـ 51 وكيفين دي بروينه في المركز الـ 47 وجاريث بيل في المركز الـ 29.

قائمة أول 10 نجوم كانت مميزة للغاية وضمت صفوة الصفوة، وجاء لويس سواريز في المركز العاشر وريكاردو كاكا بالتاسع، ومانويل نوير في الثامن وتييري هنري سابعًا.

وجاء زين الدين زيدان في المركز السادس وأمامه رونالدينيو خامسًا، وتشافي هيرنانديز رابعًا، وأمامه نصفه الثاني أندريس إنييستا.

أما المركز الأول فتواجد فيه ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي، متفوقًا على كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وصاحب المركز الثاني.