صلاح: أريد اللعب لـ 95 دقيقة، والإصابات أثرت على ليفربول!

محمد صلاح يتحدث عن رغبته المستمرة في اللعب ومدى تأثير الإصابات وفيروس كورونا على موسم ليفربول.

أكد النجم المصري محمد صلاح على التأثير السلبي للإصابات على فريقه ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

جاء هذا في حوار صحفي مقتضب له مع شبكة "بي إن سبورت"، وأكد خلاله على رغبته الدائمة في اللعب والتواجد داخل الملعب.

وقال صلاح: "الإصابات أثرت على ليفربول مثل بقية الفرق، لقد لعب فابينيو كقلب دفاع، لكن في النهاية يجب أن نتعامل مع الأمور ونحاول الفوز بكل شيء كما هي العادة، لو ركزنا على الإصابات لن نقدم أي شيء".

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وأضاف: "الوضع الحالي مختلف تمامًا بسبب فيروس كورونا، فاللعب دون جماهير يؤثر على الجميع، والكل لديه الآن نفس الفرصة للفوز أو الخسارة في المباريات".

وأردف عن المنافسة: "كل الفرق قريبة من بعضها البعض، والحديث عن البطل مبكر للغاية، أتمنى أن نكون نحن الأبطال من جديد بالنهاية".

وأكمل عن رغبته في اللعب دائمًا: "أريد أن أستمر في الملعب طوال المباراة، أتمنى لو خضت 95 دقيقة بدلًا من الـ 90، لكن في النهاية يجب احترام قرار المدير الفني".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بعد مرور 17 جولة.