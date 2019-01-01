صلاح: أتمنى أن أكمل النهائي هذه المرة

المصري يتطلع لتحقيق الحلم الأوروبي ثم التتويج بأمم إفريقيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول تطلعه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبر في الأول من يونيو المقبل، وللعام الثاني على التوالي.

وقال صلاح لـbeIN Sports:"إنه ليس مجرد حلم، أتمنى أن يصبح حقيقة وأن أسجل في هذا النهائي، ثم أفوز بكأس أمم إفريقيا أيضاً".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية بفرصة لعب النهائي مرة أخرى، أتمنى أن يمكنني لعب المباراة كاملة تلك المرة، وأنا متحمس لذلك. أتمنى أن يمكننا تصحيح ما حدث الموسم الماضي".

وأوضح:"أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، ففي النهاية هذه مباراة نهائية ولا يوجد خصم يمكن أن يكون سهلاً هنا، سيكون الأمر نفسه لو تأهل أياكس الذي هزم ريال مدريد ويوفنتوس".

وتابع:"الآن نفكر فقط في مواجهة توتنهام، الأمر صعب لأنه فريق إنجليزي، ولكن على كل حال نحن بحاجة للفوز سواء ضد أياكس أو توتنهام، وهذا هو الشيء الأهم الذي نريد فعله".

يذكر أن ليفربول خسر نهائي النسخة الماضية في 2018 أمام ريال مدريد 3-1، فيما اضطر صلاح لمغادرة الشوط الأول عقب إصابته في الكتف إثر الالتحام الشهير مع سيرجيو راموس.