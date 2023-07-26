صفقة ميلان الجديدة: نعم تشافي هاتفني.. لكنني لم أرِد برشلونة!

لاعب الوسط الهولندي يوضح لماذا اختار الروسونيري..

أبدى تيجاني رايندرز صفقة ميلان الجديدة ولاعب ألكمار السابق اعترافًا واضحًا بأن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة هاتفه ليقنعه بالانضمام إلى النادي الكتالوني.

واعترف الدولي الهولندي بأنه تلقى تلك المكالمة من تشافي لكنه كان "قد حسم موقفه من الانتقال إلى ميلان الإيطالي" وكان قد توصل إلى اتفاقات نهائية مع الروسونيري.

وثمن لاعب الوسط المميز في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية من إقبال برشلونة وميلان وعديد الأندية على شرائه، متمنيًا مشوارًا موفقًا في ملعب سان سيرو.

وأشار الدولي الهولندي إلى أن مكالمته مع كل من مونكادو والمدرب ستيفانو بيولي كانت كفيلة بأن يأخذ القرار الأخير بالانضمام إلى قلعة ميلان ليبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مشواره مع أحد أهم عمالقة أوروبا.