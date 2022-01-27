صفقة موراتا وبرشلونة تعود مجددًا.. وكيل اللاعب يتفاوض مع أتلتيكو مدريد!

تواجد وكيل أعمال ألفارو موراتا، خوانما لوبيز، في مقر إدارة أتلتيكو مدريد يوم الخميس أملًا في إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف بشأن موكله.

موراتا مُعار من أتلتيكو مدريد إلى يوفنتوس حتى نهاية هذا الموسم، ويبدو أن أيامه باتت معدودة في أليانز ستاديوم إن تمت صفقة دوشان فلاهوفيتش.

في الوقت نفسه، فكانت إدارة يوفي واضحة بأنها لن تُفعل شرط الشراء بالصيف المقبل، أي أنه سيعود لا محالة لأتلتيكو مدريد بالموسم القادم، إن لم يحدث بالأيام المقبلة.

وظهر برشلونة كأحد المهتمين بالتعاقد مع موراتا هذا الشتاء، ولكن تظل التعقيدات المالية سببًا في تعثر الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن لوبيز جلس مع مسؤولي أتلتيكو مدريد لدراسة الموقف، خاصةً وأن الروخي بلانكوس ليست لديهم الرغبة في عودة موراتا مجددًا.

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الأمل الحالي للوبيز أن يتمكن من إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بتخفيض مطالبها المادية لبيع موراتا بالصيف المقبل، والتي تصل إلى 20-25 مليون يورو.

في الوقت نفسه، فأمل موراتا الآخر هو أن يتمكن برشلونة من التخلص من عثمان ديمبيلي هذا الشتاء، وبعد ذلك يصبح ممكنًا التعاقد معه.

وكانت الصحف الإيطالية قد أكدت أن انضمام دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا إلى يوفنتوس مسألة وقت، بعد الاتفاق على شراء عقده بـ75 مليون يورو.

وفي ظل عدم اقتناع ماسيمليانو أليجري بقدراته، يصبح من المؤكد أنه حتى وإن بقيّ موراتا لنهاية الموسم، فلن يشارك باستمرار.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يحلم بالتواجد مع إسبانيا في مونديال قطر 2022، وبالنظر للوضع الراهن وخطر العودة لواندا بالموسم المقبل، هذا الحلم في خطر محدق.