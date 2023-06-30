"صفقة الـ895 مليون ريال" .. جوهرة ريال سوسييداد يرد على عرض الهلال التاريخي

صدق أو لا تصدق.. لاعب في ريال سوسييداد بـ895 مليون ريال سعودي!

في مفاجأة مدوية.. قدّم نادي الهلال، عرضًا تاريخيًا إلى أحد جواهر نادي ريال سوسييداد الإسباني؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال حسم صفقتين بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهما المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

صحيفة "آس" الإسبانية أعلنت تقديم الإدارة الهلالية، عرضًا إلى تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ"ميسي اليابان"، والذي ينشط في صفوف ريال سوسييداد، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت الصحيفة، عن أن الهلال عرض على كوبو، عقدًا لمدة 4 سنوات وبراتب إجمالي يُقدر بـ160 مليون يورو، مع الاستعداد الكامل لدفع قيمة الشرط الجزائي إلى الفريق الإسباني، والبالغ 60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ميسي اليابان، رفض إتمام الصفقة، والتي كانت ستصل في المجمل إلى 220 مليون يورو "895 مليون ريال سعودي"؛ حيث يرى أنه لا يزال صغيرًا في السن، على ترك أوروبا، والانتقال إلى السعودية.

جدير بالذكر أن تاكي كوبو "22 سنة"، مثّل الفئات السنية لنادي برشلونة الإسباني، قبل الانتقال إلى مواطنه ريال مدريد، الذي أعاره إلى ريال مايوركا وفياريال وخيتافي، ليبيعه نهائيًا إلى سوسييداد في صيف 2022، والذي سجل معه 9 وصنع مثلهم خلال 44 مباراة رسمية.