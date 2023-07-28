صفقة مغربية تقترب من الهلال .. وتقرير طبي جديد يصدم جانج هيون سو

أحمد فرهود
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الهلالجانج هيو سوألكسندر ميتروفيتشدوري روشن السعوديانتقالات

تطورات جديدة في سوق الهلال الصيفي

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يسارع مسؤولو نادي الهلال "الزمن"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للمنافسة بقوة في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال تعاقد مع 4 صفقات رسمية - حتى الآن -؛ وهم قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الله الملحم، اختارت الإدارة الهلالية، صفقة مغربية - لم يحدد هويتها -؛ لتحل بدلًا من المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

وكتب الملحم في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان خاص: "إدارة فولهام، لم تكون جادة في قبول عرض الهلال؛ للتعاقد مع ميتروفيتش".

ومن ناحيتها.. ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن المهاجم المغربي، الذي يفاوضه الزعيم؛ هو يوسف النصيري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، البلغ من العمر 26 سنة.

وعلى جانب آخر.. كشفت شبكة قنوات "الكأس"، عن صعوبة استمرار المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رغم محاولات الإبقاء عليه.

وأشارت الشبكة، إلى أن التقارير الطبية، أوضحت أن هيون سو، الذي يُعاني من ورم حميد، يحتاج إلى وقتٍ أطول من الذي تم تحديده سابقًا، قبل العودة للمشاركة في التدريبات، مجددًا.

وأوضحت أن الإدارة الهلالية، تدرس حاليًا ملف أكثر من مدافع أجنبي؛ لبحث إمكانية تدعيم هذا المركز، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 34259كريم بنزيما
  • 3794خاليدو كوليبالي
  • 5226روبرتو فيرمينو
  • 3155نجولو كانتي
  • 6295مارسيلو بروزوفيتش
  • 9037صفقة أخرى
61766 الأصوات