صفقة مجانية ولكن! .. يوفنتوس يلهث وراء نجم ريال مدريد وعائق وحيد يمنعه من الحسم

هل يكرر اليوفي سيناريو بيرلو؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية، موقف العملاق الإيطالي يوفنتوس من التعاقد مع النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد في الصيف المقبل.

ودخل توني كروس الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، بينما لم يحسم اللاعب أو النادي موقفهما من التجديد حتى الآن.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، في تقرير نشرتها بعنوان "الحقيقة وراء انتقال كروس إلى يوفنتوس"، إن النادي الإيطالي يحلم بالتعاقد مع النجم الألماني في الصيف المقبل ويرى أنه في حالة بدنية لا تشوبها شائبة، ويمكن أن يكون أمامه موسمان أو ثلاثة مواسم رفيعة المستوى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن تقدم كروس في العمر (34 عامًا) لا يقلق مسؤولي يوفنتوس، خصوصًا أنه يقدم مستويات مميزة والدليل على ذلك تمريرته الساحرة في مباراة فريقه الأخيرة أمام بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ترجمها فينيسيوس إلى هدف في شباك الألمان.

وأوضحت "توتو سبورت": "رغم أن الصفقة مجانية ولن تكلف النادي مصاريف انتقال باهظة، إلا أن كروس يحصل على راتب 10 ملايين يورو في الموسم "صافية"، وقد تصل إلى 12 مليونًا، وهو ما يجعل اليوفي مطالبًا بدفع 24 مليونًا للاعب عمره 34 عامًا في موسمين فقط".

وختمت: "إذا تمسك كروس بنفس مستوى الراتب الذي يحصل عليه، فهذا خارج نطاق احتمال يوفنتوس الذي يحاول خفض فاتورة الأجور بكل الطرق في الموسم المقبل. باختصار، انتقال مجاني لمدة 34 عامًا بمبلغ إجمالي قدره 20 مليونًا هو أمر لا يمكن تصوره حقًا".