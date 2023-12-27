"صفقة مثيرة" .. كلوب يدفع ليفربول نحو "معسكر الأعداء" لسد الثغرة المزعجة

الفتى الأزرق مطلوب في آنفيلد

يدخل ليفربول موسم الانتقالات الشتوية، بحثًا عن تدعيم جديد لمركز الظهير الأيسر في ظل معاناة الريدز مع غياب كل من آندي روبرتسون وكوستاس تسيميكاس، للإصابة.

وكشف تقرير صحفي لشبكة "90 min"، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع أنطوني روبنسون، الظهير الأيسر لفولهام، لسد العجز في خطه الخلفي، حيث لا يمتلك فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، أي مدافعين يلعبون بالقدم اليسرى يمكنهم الدفع بهم.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة ليفربول أجرت اتصالات بفولهام لمعرفة ما إذا كان روبنسون متاحًا في انتقالات يناير، بعد نصف عام فقط من تمديد عقده مع الفريق حتى عام 2028.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح "90 min" أن روبنسون "منفتح" على الانضمام إلى ليفربول، والذي قد يضطر إلى العمل بجدية أكبر في المفاوضات مع فولهام من أجل إقناعه بالتخلي على الظهير الأيسر الذي شارك في جميع مباريات فريقه هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة غاب عنها للإصابة.

وما يجعل صفقة انتقال روبنسون للريدز، مثيرة للغاية، هو أنه كان لاعبًا سابقًا في إيفرتون (الغريم الأزلي لليفربول) ومع ذلك، لم يلعب أبدًا للفريق الأول مع التوفيز، قبل أن يتم بيعه إلى ويجان أثليتيك في عام 2019 بعد فترة إعارة.

ويعتمد ماركو سيلفا، مدرب فولهام على روبنسون بشكل كبير، حيث قدم الظهير الأيسر 4 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها مع الفريق بين الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.