بعد صفقة مبابي .. حقيقة اتفاق ريال مدريد مع "عاشق" برشلونة

ريال مدريد يرعب عمالقة أوروبا..

يبدو أن فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد، عازم على ضم أفضل نجوم العالم، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ لتكوين "جلاكتيكوس" جديد.

وبعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي رسميًا، أعلنت صحيفة "بيلد"، توصل ريال مدريد إلى تفاق مع الجوهرة الألمانية فلوريان فريتس؛ لضمه في صيف العام القادم "2025".

فريتس هو الهدف الأكبر لعمالقة أوروبا، وعلى رأسهم برشونة الإسباني، الذي يريد استغلال "عشق" اللاعب للنادي، وتصريحاته السابقة برغبته في تمثيل الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل ضمه إذا تحسن اقتصاده، في صيف 2025 أو عام 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. زفت شبكة "سكاي سبورتس"، مساء اليوم الإثنين، مفاجأة سارة لنادي برشلونة، بنفيها وجود أي تفاق بين ريال مدريد وفريتس؛ للانضمام إلى صفوف الفريق، في الصيف القادم.

وأكدت الشبكة، على أن النجم الشاب الناشط في نادي باير ليفركوزن الألماني؛ هو الهدف الأول للعملاق الإسباني، في صيف العام القادم بالفعل؛ ولكن.. لا يوجد أي اتفاق معه - حتى الآن -.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد، على استعداد لدفع مبلغ يتراوح بين 130 و150 مليون يورو، في صيف العام القادم؛ من أجل خطف اللاعب الألماني، من كبار أندية أوروبا.