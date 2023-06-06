بعد صفقة كريم بنزيما .. أنمار الحائلي في لندن ويستعد للعودة إلى الاتحاد بهذا الثنائي العالمي!

مفاجآت أنمار الحائلي إلى جماهير نادي الاتحاد تتواصل

قبل أيام قليلة من نهاية ولايته، يواصل أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، تحركاته لضم أكبر نجوم العالم، إلى الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

الاتحاد أعلن مساء يوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا للإعلامي الرياضي قصي نقادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يتواجد الحائلي حاليًا، في العاصمة الإنجليزية "لندن".

وتواجد الحائلي في لندن؛ قد يكون مرتبطًا بإنهاء صفقة متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي؛ خاصة بعد تأكيدات الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، على اقترابه من قلعة العميد.

لكن، هناك بعض الأسماء الأخرى التي تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتبطت بالانتقال إلى الفريق الاتحادي؛ أبرزهم: متوسط الميدان الألماني إلكاي جوندوجان "مانشستر سيتي"، والجناح الإسباني آداما تراوري "وولفرهامبتون".

ويبدو أن تراوري؛ هو الأقرب للانتقال إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي، إلى جانب كانتي بالطبع، والذي كان يحظى باهتمام كبير من النصر أيضًا.