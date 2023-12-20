صفقة كبرى لبرشلونة وحسم مصير ليفاندوفسكي.. تفاصيل اجتماع لابورتا وزاهافي

رد الوكيل بثقة على سؤال الساعة!

التقى جوان لابورتا رئيس برشلونة، بيني زاهافي وكيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، في أحد مطاعم المدينة الشهيرة، وذلك قبل أيام من انطلاق الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت تقارير عديدة قد ألمحت في وقت سابق إلى إمكانية رحيل النجم البولندي عن الفريق الكتالوني في يناير المقبل، لكن وكيله "أكد بقاءه".

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية، مقطع فيديو لزاهافي، وهو يرد بعد العشاء على أحد الأسئلة بشأن ليفاندوفسكي، حيث أجاب بثقة: "بالطبع سيستمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب سبورت، فإن الاجتماع تطرق لخيارات تعزيز الفريق بعد الإصابة الطويلة لنجم الوسط "جافي"، مشيرة إلى أن "التعاقد مع جوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ من الملفات المشتركة بين برشلونة وزاهافي".

وأضافت: "زاهافي كان الوسيط في محاولة برشلونة التعاقد مع كيميش في الصيف الماضي، علمًا بأن عقده مع الفريق البافاري ينتهي في 2025".

وكان لابورتا قد صرح في وقت سابق بأن النادي يسعى لإبرام صفقة وتدعيم خط الوسط: "إذا كان لدينا مساحة مع اللعب المالي النظيف، فإن خطتنا ستكون محاولة التعاقد مع لاعب وسط في يناير على سبيل الإعارة (لتكرار ما فعلناه مع إدجار دافيدز قبل سنوات)".