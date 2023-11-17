صفقة غير متوقعة .. جورج جيسوس يبدأ محادثاته مع مدافع البرازيل لضمه إلى الهلال

جديد ميركاتو نادي الهلال السعودي

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بعيدًا عن جميع الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ارتبط نجم جديد، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الهلال قرر التعاقد مع لاعب أجنبي واحد على الأقل؛ لتسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بدلًا من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "المصاب".

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "bolavip"، عن رغبة قوية من الزعيم الهلالي، في التعاقد مع المدافع البرازيلي ليو بيريرا، في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأعلنت الصحيفة، تجهيز الإدارة الهلالية، عرضًا بقيمة 17 مليون دولار؛ من أجل إقناع نادي فلامنجو البرازيلي، بـ"التخلي" عن بيريرا.

وأشارت إلى إجراء البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، محادثات مع المدافع البرازيلي؛ لحثه على خوض تجربة الاحتراف في الملاعب السعودية، والرحيل عن بلاده.

ويعرف جيسوس، إمكانيات بيريرا جيدًا؛ حيث أنه هو من ضم اللاعب إلى صفوف فلامنجو، عندما كان يدرب الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيتها.. تتمسك إدارة فلامنجو - حتى الآن -، ببقاء ليو بيريرا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ ولكنها لن ترفض على الرغم من ذلك، التخلي عن اللاعب، في حال زيادة العرض المالي؛ وفقًا للصحيفة.

بيريرا البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف نادي فلامنجو منذ يناير 2020؛ حيث خاض 156 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 5 آخرين.

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