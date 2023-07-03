صفقة غريبة .. النصر يضم صديق بروزوفيتش من إنتر للقيام بمهمة مزدوجة!

الفريق السعودي لم يكتف بالنجم الكرواتي

قد تُوصف حال تمت بأنها الصفقة الأغرب في سوق الانتقالات هذا الصيف! تلك هي الصفقة التي يتفاوض النصر حولها مع إنتر وتتعلق بحارس المرمى أليكس كورداز صديق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

بروزوفيتش وقع فعليًا للنصر بعد مفاوضات طويلة وشاقة، ولا يتبقى على الإعلان الرسمي عن الصفقة سوى توقيع العقود من جانب مسؤولي إنتر وتحديدًا الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا.

الصحف الإيطالية فجرت مفاجأة غريبة اليوم حين أشارت إلى أن النصر طلب خلال المفاوضات التعاقد مع كورداز، حارس المرمى الثالث في إنتر، ليقوم بمهمة مزدوجة في الفريق.

حيث أوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن صاحب الـ40 عامًا سيكون الحارس البديل في النصر وكذلك جزء من الجهاز الفني للنادي، وسيحصل مقابل ذلك على مليون يورو سنويًا.

الصفقة تبدو غريبة لعدة عوامل أبرزها اسم اللاعب المجهول تمامًا، وعُمره، والأهم أنه سيشغل مكانًا أجنبيًا يُمكن الاستفادة منه لضم لاعب آخر يستطيع تقديم إضافة أكبر للفريق .. تُرى هل ضمه جزء من الاتفاقية مع بروزوفيتش؟ ذلك ما قد تُجيب عليه الأيام القادمة.