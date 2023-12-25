صفقة عالمية مهمة .. ثنائي سعودي يهدد بـ"خطف" نجم إنتر من الاتحاد

بقيادة الاتحاد.. صراع سعودي شرس على نجم إنتر الإيطالي

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بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مهددًا بـ"خسارة" صفقة عالمية مهمة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الاتحاد يًعاني من تذبذب كبير في النتائج - حاليًا -؛ على الرغم من تتويجه بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، يواجه العميد الاتحادي، منافسة قوية من فريقين سعوديين؛ للتعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح إنتر الإيطالي.

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كونور أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، دخول نادي الاتفاق، الذي يقوده فنيًا الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، بالإضافة إلى الشباب، في صفقة سانشيز.

النجم التشيلي البالغ من العمر 35 سنة، مثّل العديد من الأندية العالمية؛ على رأسها برشلونة الإسباني وعملاقي إنجلترا مانشستر يونايتد وآرسنال، بالإضافة إلى مارسيليا الفرنسي وأودينيزي الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني.

ولعب أليكسيس سانشيز مع إنتر، في الفترة من 2019 إلى 2022، قبل أن يرحل إلى مارسيليا ثم يعود مجددًا "مجانًا" في 2023، مشاركًا في 121 مباراة رسمية - في الفترتين -، مسجلًا 22 هدفًا وصانعًا 23 آخرين.

SHAHID