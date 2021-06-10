صفقة عالمية أخرى؟ النصر يفاوض نجم ريال بيتيس

تعرف على الصفقة التي يحاول النصر التعاقد معها

دخل نادي النصر في مفاوضات مع أحد لاعبي الدوري الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف العالمي.

وتواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، سعيها من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن المدافع سيدني دا سيلفا، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، دخل ضمن خيارات نادي النصر للتعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن دا سيلفا صاحب الـ31 عامًا دخل ضمن خيارات نادي النصر، لتعويض رحيل المدافع البرازيلي مايكو بيريرا، والذي انتهى عقده مع العالمي.

نادي النصر سيدخل في مفاوضات مع نادي ريال بيتيس الإسباني بشكل مباشر، في ظل انتهاء عقد اللاعب في يونيو 2022.

ولعب سيدني للعديد من الأندية الإسبانية مثل ديبورتيفو لا كورونيا وإسبانيول، بالإضافة لنادي بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي، وإنترناسيونالي البرازيلي.

تطور مثير في مفاوضات النصر مع لوكاس مورا

يذكر أن نادي النصر نجح في التعاقد مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من صفوف جوانزهو الصيني، والكاميروني فينسنت كومباني من نادي بشكتاش التركي.