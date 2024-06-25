صفقة ضخمة تخلص برشلونة من صداع لابورتا المزمن .. والإعلان خلال 48 ساعة!

لن يضطر البارسا إلى بيع لاعبيه بعد الآن

بات برشلونة على بعد خطوة واحدة من إنهاء كابوس الأزمة الاقتصادية التي أحاطت بالنادي خلال الموسم السابق، بتسوية موقفه المادي فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا، سيعقد اجتماعًا يوم الخميس المقبل، ومن المنتظر أن يعلن بعد هذا الاجتماع إبرام اتفاق رسمي يعيد النادي إلى قاعدة (1:1) فيما يتعلق باللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة نجح بعد مفاوضات مع العديد من الشركات في الوصول إلى اتفاق بشأن بيع نسبة 15% من حقوق شركة "Barça Vision" المملوكة لشركة Líbero، وهو ما سيدر دخلًا ضخمًا للنادي في الفترة المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة تسعى للحصول على دفعة للتعاقد في الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم إضافتها إلى ميزانية موسم 2023-24، ومن ثم سيتمكن البارسا من تصحيح أوضاعه والوصول إلى حالة اتزان بين المدفوعات والإنفاق (قاعدة 1:1).

وأضافت: "في برشلونة يعتبرون أن هذا الاتفاق شيء يدعو للفخر، ليس فقط لأنه يسمح بالوفاء بالميزانية ولكن أيضًا لأنه يتم دون الحاجة إلى اللجوء إلى بيع أي لاعب، أو سحب رافعة أخرى أو حتى التعرض للعقد الجديد مع نايكي، والذي هو أيضًا في مرحلته النهائية".

من ناحية أخرى، يرى خبراء اقتصاديون آخرون أن برشلونة يجب أن يدخل الـ60 مليونًا المتبقية التي لم يتم تحصيلها من "Barça Vision"، قبل نهاية العام، حتى يتمكن النادي من الوصول إلى قاعدة 1:1، وبعدها يستطيع إبرام التعاقدات وقيد اللاعبين.