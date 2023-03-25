"صفقة صيفية" تقتل أحلام صامويل أومتيتي في العودة إلى برشلونة

المدافع الفرنسي نجح في استعادة أفضل مستوياته

يطمح المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، في العودة من جديد إلى نادي برشلونة الإسباني، بعدما أعاد اكتشاف نفسه مع ليتشي بالدوري الإيطالي.

أومتيتي تمت إعارته إلى ليتشي ببداية الموسم الحالي، في صفقة محفوفة بالمخاطر من الناحية المالية، تعتمد على منح اللاعب راتبه وفقًا لعدد المباريات التي يلعبها.

وفي المقابل استعاد بطل كأس العالم أفضل مستوياته في الدوري الإيطالي وأصبح لائقًا من الناحية البدنية بعدما تغلب على الإصابات، ولكن هذا لا يعني أنه سيعود إلى برشلونة الموسم القادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة لا يريد الاعتماد على أومتيتي، وسيتم إبلاغ اللاعب بالبحث عن فريق جديد، لانشغال النادي الكتالوني بالتعاقد مع صفقة صيفية في مركز قلب الدفاع الأيسر، ستكون على الأرجح إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو.

وبالنسبة للاعب نفسه فهو يشعر بالامتنان لصبر النادي عليه وتجديد عقده حتى عام 2026، لذلك يعطي الأولوية للعودة، ولكن لو لم يحدث ذلك سيقوم بدراسة العروض المقدمة له، مع صعوبة استمراره في ليتشي وسط اهتمام واسع من بعض الأندية الأخرى بضمه.

جدير بالذكر أن صاحب الـ29 سنة لعب 15 مباراة مع ليتشي بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ويعتبر من أهم اللاعبين بالفريق.