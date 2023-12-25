عودة بيبي؟ نجم ريال مدريد "يدعو الله" خوفًا من شراكته مع روديجر!

سخرية كبيرة على الثنائية "المقترحة"

ضربت لعنة "الرباط الصليبي" الخط الخلفي لريال مدريد، حيث أصيب الحارس تيبو كورتوا والمدافعان إيدر ميليتاو ودافيد ألابا.

ويبحث الفريق الملكي عن تعزيز صفوفه بصفقة شتوية طارئة لتعويض الغيابات الكبيرة، في وقت حاسم بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وطرح أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي X بنبرة ساخرة ، فكرة عودة قلب الدفاع البرتغالي بيبي (40 عاما)، الذي يقدم مستويات مميزة مع بورتو، بعد 6 سنوات من رحيله عن ريال مدريد، قائلًا: "تخيل ثنائية بيبي وروديجر".

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هذا الطرح أثار سخرية والتر تافاريس، أحد نجوم فريق كرة السلة فيص ريال مدريد، الذي علق مازحا: "لا أستطيع تخيل ذلك، لأن الله يعلم ما سيفعله!".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا (الوصيف)، و7 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة (الثالث والرابع).