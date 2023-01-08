صفقة تشيلسي الجديدة مهددة بـ "الشطب" من فيفا!

أزمة تطارد صفقة تشيلسي الجديدة

يواجه نادي تشيلسي أزمة جديدة تهدد تسجيل صفقة الوافد الجديد، ديفيد فوفانا.

ووقع البالغ من العمر 20 عامًا مع البلوز في صفقة انتقال بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني قادمًا من مولدي.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإنّ نادي أبيدجان سيتي -أول فريق لعب به فوفانا- طلب من فيفا إيقاف اللاعب.

وأوضحت أنّ إن أول انتقال احترافي للاعب كان إلى مولدي، والذي كان مجانيًا في فبراير 2021، كان "غير قانونيًا" بحسب ما ذكره النادي الغاني.

وقال ماركو تادي رئيس النادي: "ندعو لدعم نادي تشيلسي، حتى يتم تعليق انتقال اللاعب لحين إتمام تسوية الخلاف بيننا وبين نادي مولدي".

يبدو تشيلسي هادئًا بشأن الموقف وليس لديه شك بشأن تسجيله معهم إذ شارك اللاعب اليوم مع البلوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.