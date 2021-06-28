صفقة تبادلية قريبة مع ميلان تخلص برشلونة من كوتينيو!

النادي الكتالوني يقترب من الحصول على رغبته القديمة بالتخلص من فيليبي كوتينيو خلال سوق الانتقالات.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب نادي برشلونة من التخلص من اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم ليفربول السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يسعى للتخلص من اللاعب بأي شكل من الأشكال.

هل تتم عملية انتقال كوتينيو من برشلونة لميلان بسلاسة؟

وأكدت الصحيفة بالرغم من ذلك على صعوبة عملية النقل، في ظل الراتب المرتفع للغاية للنجم البرازيلي في صفوف برشلونة.

كوتينيو يحصل في صفوف برشلونة على حوالي 12 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يفوق سقف الرواتب في ميلان بأضعاف.

كيف ينوي برشلونة حسم عملية رحيل كوتينيو؟!

ذكرت الصحيفة أن عملية الانتقال ستكون تبادلية، حيث ينضم كوتينيو لصفوف ميلان مقابل قدوم أليسيو رومانيولي لصفوف برشلونة.

العملية في الوقت الحالي في طور التفكير بين الفريقين، لكن حسمها سيكون في منتهى الصعوبة بسبب راتب البرازيلي.

لماذا يريد برشلونة التخلص من كوتينيو؟

كما ذكرنا سابقًا فاللاعب البرازيلي يشكل عبئًا كبيرًا على فاتورة الرواتب الخاصة بغرف ملابس برشلونة، ولا يقدم القيمة التي تجعل الإدارة تصبر على وجوده.

جدير بالذكر أنه في حالة رحيل كوتينيو عن برشلونة فلن تكون تلك هي المرة الأولى، حيث غادر في موسم 2019-2020 لصفوف بايرن ميونخ، وتوج بدوري أبطال أوروبا والسداسية التاريخية معهم.

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