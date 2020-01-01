صفقة تبادلية قد تحرم برشلونة من ضم ديباي

اللاعب تم عرضه على فريق آخر

أصبح نادي برشلونة الإسباني، مهدداً بخسارة صفقة التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ديباي يدخل في العام الأخير من عقده مع ليون، دون التوصل لاتفاق حول التجديد، وسط رغبة من اللاعب في الرحيل لخوض تجربة جديدة.

برشلونة كان الطرف الأقرب للحصول على خدمات صاحب الـ26 سنة، لكنه لا يملك الأموال الكافية للصفقة التي تصل قيمتها من 25 إلى 30 مليون يورو.

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شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت أن ليون سيحاول بيع اللاعب هذا الصيف لأي فريق آخر، لتجنب خسارته بالمجان في صيف 2021.

وأوضحت أن النادي الفرنسي سيعرض ديباي على ميلان، للتعاقد مع صانع ألعابه لوكاس باكيتا في صفقة تبادلية.

ويأتي ذلك نظراً للرغبة الكبيرة من ليون في ضم باكيتا، لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه حسام عوار إلى آرسنال أو يوفنتوس.

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المهمة لا تبدو سهلة لجلب باكيتا، نظراً لتمسك المدرب ستيفانو بيولي باللاعب البرازيلي، والمبلغ الكبير الذي دفعه النادي الإيطالي لضمه من فلامنجو بـ35 مليون يورو في 2019.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة، لحسم مصير ديباي، سواء بعودته لحسابات برشلونة مرة أخرى، أو الرحيل إلى ميلان في حالة موافقة الروسونيري على الصفقة التبادلية المحتملة.