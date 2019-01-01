صفقة تبادلية تلوح في الآفق بين برشلونة وإنتر

برشلونة وإنتر يفكران في صفقة تبادلية تجمع كل من البلجيكي رادجيا ناينجولان والتشيلياني أرتورو فيدال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن كل من برشلونة وإنتر يفكران في الوقت الحالي بالقيام بصفقة تبادلية تضم الثنائي أرتورو فيدالي ورادجيا ناينجولان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت" والتي أكدت على حاجة نادي إنتر للمحارب التشيلياني في الموسم الجديد خاصة بعد قدوم كونتي.

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وسبق لفيدال أن لعب تحت قيادة كونتي من قبل، تحديدًا في يوفنتوس عندما كان لاعبًا هناك وأنطونيو مديرًا فنيًا قبل رحيل التشيلياني لبايرن ميونخ والإيطالي لتدريب المنتخب.

وتواجه الصفقة عدة أزمات حيث أن برشلونة كان قد قام بشراء فيدال من بايرن ميونخ مقابل 18 مليون يورو فقط، بينما جاء ناينجولان للإنتر مقابل 38 مليون.

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كما تعد مشاكل ناينجولان الخاصة بالإصابات وعدم الإلتزام في إنتر بالعام الماضي وفارق الراتب الكبير بينه وبين فيدال من ضمن الأزمات التي تهدد حدوث الصفقة في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فيدال كان سينضم لصفوف إنتر في الأساس خلال ميركاتو الصيف الماضي قبل أن يتدخل برشلونة في الصفقة ويحصل على خدماته.