صفقة تبادلية في الكرة الإماراتية بين الجزيرة والعين

إدارة العين الإماراتي تعمل بكل قوة حاليًا من أجل دعم الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتية وجود صفقة تبادلية منتظرة بين فريقي العين والجزيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن لاعب الجزيرة محمد جمال سينتقل إلى نادي العين، بينما على الجانب الأخر ينضم عامر عبدالرحمن لاعب العين إلى الجزيرة.

التقارير أضافت أن محمد جمال لاعب وسط الجزيرة وقع لنادي العين لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر، وهو ما سيتم في صفقة عامر عبدالرحمن.

2⃣ المرشحون لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في الموسم:



🏅 إيجور كورونادو - @SharjahFC

🏅 سباستيان تيجالي - @AlWahdaFCC

🏅 ويلتون سوارس - @SharjahFC pic.twitter.com/0IJmqEpPHR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 11, 2019

الجزيرة يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 44 نقطة من 24 مباراة، بينما حصد العين 40 نقطة من 23 مباراة ويحتل المركز الخامس.

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يُذكر أن إدارة العين الإماراتي تعمل بكل قوة حاليًا من أجل دعم الفريق بقوة خلال الميركاتو الصيفي المُقبل من أجل تعديل وضع الفريق.