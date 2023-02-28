صفقة برشلونة المحتملة: نيمار مثلي الأعلى وجاهز لخلافة لويس سواريز!

اللاعب البرازيلي يعلن جاهزيته للعب لبرشلونة والتعلم من ليفاندوفسكي

يعتقد البرازيلي فيتور روكي لاعب أتلتيكو باراناينسي، 18 سنة، أنه بات جاهزًا للعب في أوروبا؛ ليس في أي مكان بل في برشلونة للتعلم من مدرسة النادي التي اخرجت العديد من اللاعبين وأصقلت موهبتهم.

وذكر اللاعب في حواره مع صحيفة سبورت الكتالونية أنه يأمل أن تنتهي المفاوضات بين برشلونة وناديه المرتبط معه بعقد حتى 2027 بنجاح.

ويمني فيتور نفسه بالوصول إلى قلعة كامب نو والتوهج؛ لم لا والنادي يمنح أي لاعب مهما كان سنه فرصة وهو ما حدث مع جافي وبيدري نجمي برشلونة الآن منذ من قبل أن يتجاوزا العشرين من عمرهما.

وأثنى روكي الذي يجيد اللعب في مركز الجناح والهجوم على مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدًا أن نقطة قوته هي إنهاء الهجمات بطريقة رائعة ولذلك عبر عن رغبته في التعلم من المهاجم البولندي.

ويعتقد برشلونة أنه وجد ضالته في "لويس سواريز البرازيلي" وهو ما يتفق معه فيتور الذي يرى هو الآخر أن أسلوب لعبه شبيه بالمهاجم الأوروجوياني الذي لعب لبرشلونة وكان قويًا جسديًا وحاسمًا في إنهاء الهجمات.

ولعب فيتور هذا الموسم 57 مباراة مع فريقه أحرز خلالهم 14 هدفًا وصنع 5 أهداف. كما لعب لمنتخب البرازيل تحت 20 سنة في 11 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وكشف روكي عن أن نيمار هو مثله الأعلى ويتمنى السير على خطاه في أوروبا.