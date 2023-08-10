صفقة أوسيمين .. رئيس نابولي يرد رسميًا على عرض الهلال

تصريحات رئيس نابولي عن مستقبل فيكتور أوسيمين

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رد أوريليو دي لورينتيس، رئيس مجلس إدارة نادي نابولي الإيطالي رسميًا، على عرض الهلال السعودي؛ للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال قدّم خلال الأيام الماضية، عدة عروض إلى نابولي، تتراوح بين 120 و160 مليون يورو؛ لشراء عقد أوسيمين البالغ من العمر 24 سنة، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

دي لورينتيس أعلن في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الخميس، استمرار المهاجم النيجيري المتألق مع بطل إيطاليا، وعدم انتقاله إلى أي فريقٍ آخر.

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وقال رئيس نادي نابولي: "أوسيمين لديه عامين في عقده مع نابولي.. تربطنا علاقة احترام منذ اليوم الأول، والجميع مقتنع بضرورة مواصلة ذلك".

وشدد أوريليو دي لورينتيس، على أن نادي نابولي، لا يحتاج للبيع؛ لذلك اتخذ قرار بقاء فيكتور أوسيمين، مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى دون تجديد العقد؛ إلا إذا وصل عرض يرضي الجميع.

جدير بالذكر أن أوسيمين، يلعب في صفوف نابولي منذ صيف 2020، مسجلًا 59 هدفًا وصانعًا 14 آخرين، خلال 101 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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