صفقة أثارت الجدل منذ البداية .. الهلال قد "يفقد" حسان تمبكتي لهذه الفترة!

جدل جديد يحيط بالنجم الدولي حسان تمبكتي

SHAHID

يبدو أن نادي الهلال، "غير محظوظ" تمامًا، في صفقة التعاقد مع قلب الدفاع الدولي حسان تمبكتي؛ بعد أن تلقى صدمة مساء اليوم الثلاثاء، بـ"إصابة" اللاعب، خلال مشاركته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك عقب أيام عديدة من الجدل بشأن قانونية توقيعه من عدمه.

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الأخضر السعودي خسر (0-1) أمام منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب "جيمس بارك"، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وحسب قراءة أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني؛ فإن إصابة تمبكتي البالغ من العمر 24 سنة، والتي تعرض لها أمام كوريا الجنوبية، جاءت على مستوى مقدمة الركبة من الداخل.

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وتوقع الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن تكون الإصابة عبارة عن كدمة، خاصة أنه خرج من أرضية الملعب، دون أي مساعدة.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي: "في حال سلامة أنسجة الركبة (الغضاريف وغيرها)، وكانت فقط كدمة؛ سيغيب حسان تمبكتي عن الملاعب؛ لمدة تتراوح بين 3 إلى 14 يومًا".

وأشار ثامر الشهراني، إلى أنه إذا شعر اللاعب، بآلام في الغضاريف أو أربطة الركبة؛ سيكون عليه الخضوع إلى أشعة طبية مكثفة - حيث قد تزيد فترة غيابه كثيرًا -.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال تمبكتي من الشباب إلى الهلال، أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي، منذ البداية؛ حيث أدت إلى إيقاف مدير الاحتراف بقلعة الليوث، لمدة عام كامل، بالإضافة إلى حل مجلس إدارة النادي، بعد عديد الاستقالات، اعتراضًا على قرار بيع اللاعب.

SHAHID