صفقة انتقال صادمة لجاريث بيل من أجل كأس العالم!

جاريث بيل يبحث عن أي حلول قبل بطولة كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الوجهة الجديدة المحتملة لجناح نادي ريال مدريد، جاريث بيل، الذي يبحث الآن عن فريق يتحصل على خدماته.

وكانت الأنباء في الفترة الماضية قد أشارت إلى اقترابه من الانضمام إلى فريق خيتافي الإسباني، قبل أن يؤكد بيل نفسه أن هذه التكهنات غير صحيحة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن نجم المنتخب الويلزي قد شوهد في مركز تدريبات فريق كارديف سيتي، ومن المحتمل أن يذهب لهم في صفقة انتقال مجانية.

ماذا يريد بيل؟

بعد أن أنهى إقامته لمدة 9 سنوات مع ريال مدريد، أصبح لبيل الحرية في مناقشة شروط العقد في أي ناد يختاره، حيث التقى بمدرب كارديف سيتي "ستيف موريسون" للحديث حول مستقبله.

وعلى الرغم من أنه من مشجعي كارديف في طفولته، إلا أنه لم يلعب أبدًا مع الجانب الويلزي، ومن المؤكد أن أي انتقال إلى العاصمة الويلزية سيكون بمثابة قصة صادمة هذا الصيف.

كانت الشائعات حول انتقاله المحتمل إلى كارديف قد تم تداولها سابقًا وتم رفضها إلى حد كبير لأنها مجرد تكهنات، لكن ظهور اللاعب في ملعب تدريب كارديف جعلها تشتعل من جديد.

وكشف وكيل بيل، جوناثان بارنيت، في مقابلة سابقة أن "ما يفعله جاريث بعد ذلك لا يتعلق بالمال"، بينما قال روبرت بيج، مدرب ويلز، إن فكرة انضمام قائد فريقه إلى كارديف "منطقية للغاية".

وكانت صحيفة "تيليجراف" قد أشارت في وقت سابق إلى أن بيل قد ينضم إلى كارديف سيتي بعقد قصير مدته ستة أشهر، مما يسمح له بتقييم خياراته مرة أخرى بمجرد انتهاء مشاركة ويلز في كأس العالم 2022.

ماذا عن بقية المقترحات؟

كان قد تم عرض بيل من قبل على فريق روما الإيطالي، ونادي توتنهام الإنجليزي في محاولة من اللاعب للحصول على بعض الدقائق.

حيث يريد جاريث بيل أن ينضم إلى فريق في الصيف الحالي لضمان جاهزيته قبل بطولة كأس العالم القادمة في قطر.

وكان قد أوضح من قبل: "أيًا كان المكان الذي سأذهب إليه، فسأكون رابحًا في كل الأحوال بلعب المباريات قبل كأس العالم".

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