صفقة الهلال في خطر .. 3 عمالقة يهددون بخطف نجم برشلونة

هل تضيع الصفقة العالمية الكبرى من الهلال؟

دخلت 3 أندية عالمية كبرى، في منافسة شرسة مع الهلال؛ لخطف أحد أبرز الصفقات المرتقبة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، يرغب أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، في التعاقد مع الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وكشفت الصحيفة، عن أن ألبا، يحظى باهتمام كبير كذلك من المملكة العربية السعودية؛ والتي تسعى لجلب أبرز النجوم العالميين، بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

وعلى مدار الأيام الماضية، ارتبط اسم الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 سنة، بالانتقال إلى نادي الهلال، إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس.

جدير بالذكر أن جوردي ألبا، أعلن الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ بعد 11 سنة مثّل فيهم الفريق الأول لكرة القدم.