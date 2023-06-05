صفقة الموسم .. ريال مدريد يبدأ التفاوض مع بايرن ميونخ!

النادي الملكي يريد مدافع النادي البافاري!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد بدأ عمليات المفاوضات مع بايرن ميونخ بالفعل من أجل دعم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ‏النادي الملكي ‏قد قدم عرضًا رسميًا بالفعل من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

‏وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ بالرغم من تلقيه للعرض فلم يرد عليه حتى الآن وتجاهل رسائل النادي الإسباني.

‏وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ألفونسو ديفيس يرغب في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري بأي شكل من الأشكال.

‏جدير بالذكر أن عقد اللاعب الكندي في صفوف بايرن ميونخ لا ينتهي حتى نهاية الموسم المقبل مما يعني أنه لن يستطيع الرحيل إلا إذا وافق فريقه الحالي.