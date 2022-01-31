صفقة المهاجم تتعثر .. أوباميانج يعود لآرسنال بعد فشل المفاوضات مع برشلونة

تعطلت المفاوضات بين نادي آرسنال ونادي برشلونة بشأن انتقال المهاجم الجابوني بيير إيميرك أوباميانج إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة.

وكان برشلونة يبحث عن ضم مهاجم جديد لصفوف فريقه في الانتقالات الشتوية الحالية لتلبية رغبة تشافي في هذا الأمر.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن العرض المقترح قد انهار بسبب خلاف حول تغطية الرواتب المقررة للأشهر الستة المقبلة.

وأن انتقال أوباميانج من عدمه مرتبط بتقديم عرض مالي آخر للاعب.

ما هي الفرص المتاحة للمهاجم الجابوني؟

ذكر التقرير أن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي.

بل أن اللاعب يحظى باهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي الهلال السعودي، لكن انضمام فلاهوفيتش إلى اليوفي قد يغلق باب انضمامه إلى صفوف الفريق الإيطالي في هذا الوقت.

كما أن فرص المشاركة قد تكون أفضل بشكل عام في برشلونة، الذي لا يخفي أبدًا أنه بحاجة لمهاجم بخصائص أوباميانج، بل ووضع المهاجم الجابوني على قمة أولوياته في هذا المركز.

ما هو مصير أوباميانج الحالي؟

يعد مصير اللاعب مبهمًا في الوقت الحالي، فتعثر المفاوضات قد تؤدي إلى استمرار اللاعب في صفوف الجانرز.

وهو الأمر الذي لا يحبذه المدرب أرتيتا ولا اللاعب نفسه، فأوباميانج أصبح خارج مخططات المدرب الإسباني بشكل واضح، كما أنّ اللاعب نفسه يريد الخروج للحصول على فرص المشاركة ولكي يظل في الأضواء.

لكن التعثرات الحالية مع برشلونة وتعاقد اليوفي مع فلاهوفيتش لا يترك خيارًا إلا تعاقد الهلال السعودي معه على سبيل الإعارة إذا ما استقرت إدارة الزعيم على هذا الأمر.

وربما ينتظر المهاجم الجابوني أي فريق جديد يحاول التواصل معه في الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ32 عامًا لم يشارك في أي مباراة منذ 6 ديسمبر الماضي بعد استبعاد المدرب أرتيتا له.

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