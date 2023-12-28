صفقة البراءة .. "صغير مدريد" يعلن التعاقد مع مبابي حتى 2026

إعلان غير متوقع

وسط التكهنات حول انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد أو استمراره في باريس سان جيرمان، خرج أحد الأندية المغمورة للإعلان عن ضمه!

عقد مبابي مع النادي الفرنسي ينتهي في يونيو 2024 ويحق للاعب الاتفاق بشكل مبدئي على الانضمام لفريق جديد في يناير القادم، قبل الانضمام له في صفقة انتقال حر في الصيف.

نادي "RCD Carabanchel " الإسباني المغمور نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للإعلان عن التعاقد مع مبابي بشكل ساخر.

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وقال النادي في تغريدته:"مبابي سينضم لنا لموسم 2024/2025 في صفقة انتقال حر بعقد ممتد حتى عام 2026، صفقة قمنا بها لمساعدتنا على القتال من أجل الصعود".

وبالطبع هذه التغريدة جاءت في سياق السخرية البحتة احتفالًا بيوم 28 ديسمبر وهو يوم "الكذب البريء" في إسبانيا الذي تنتشر فيه الشائعات الغريبة.

يذكر أن نادي "RCD Carabanchel" يعتبر من الأندية المغمورة في إسبانيا، ويلعب بدوري الدرجة الثالثة ويتواجد مقره في مدريد.