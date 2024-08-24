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أحمد مجدي

ما صفقات نيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

انتقالاتدوري روشن السعودي

تعرف على جميع التحركات الرسمية لنيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الفريق الوليد؟

من بين الأهم على مستوى الفرق في دوري يلو هذا الموسم هو فريق نيوم، الذي كون ترسانة من النجوم ليحقق الصعود في الموسم المقبل إلى دوري روشن.

يطمح نيوم في الفوز بدوري يلو، والتأهل إلى دوري روشن بعد فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي القادسية، وصعد لدوري روشن رفقة العروبة والخلود، فيما هبط الحزم وأبها والطائي من دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم جميع صفقات نيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما صفقات نيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

جلب نيوم العديد من الصفقات القوية من أندية دوري روشن وعلى رأسهم أحمد حجازي ورومارينيو وسلمان الفرج والعديد من الأسماء الهامة..

اللاعبالناديقيمة الصفقة
عبد الملك العييريالتعاونغير معلن
مهند آل سعدالاتفاق3.66 مليون يورو
سلمان الفرجالهلال2.5 مليون يورو
رومارينيوالاتحادانتقال حر
أحمد حجازيالاتحادانتقال حر
ألفا سيميدوالطائيانتقال حر
أسامة الخلفالفيحاءانتقال حر
فهد الحربيالفتحانتقال حر
مصطفى ملائكةالفتحانتقال حر
مباي ديانيالقادسيةغير معروف
عباس الحسنالفتحغير معروف
إسلام هوساويالوحدةغير معروف
حسن العليأبهاغير معروف
رياض شراحيليالشبابغير معروف
محمد الدوسريهجرغير معروف
محمد الدوسريالاتفاقغير معروف
عبدالله الزيدالهلالإعارة
أحمد أبو راسينالهلالإعارة

من هم اللاعبون الراحلون عن نيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

اللاعبالناديقيمة الصفقة
صامويل أوسوبيوجرادانتهاء عقد
تياجو بيزيراالجبيلانتهاء عقد
محمد السفريجدةغير معروف
بدر البيشيأبهاغير معروف
بيتروسغير معروفغير معروف
أحمد فؤادغير معروفغير معروف
مهدي بن علجيةغير معروفغير معروف
محمد صغراويغير معروفغير معروف
عبد الرحمن الغامديغير معروفغير معروف
أنيكبينو أودوهغير معروفغير معروف
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